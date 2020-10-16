Национальная библиотека Ингушетии организовала правовой час в следственном изоляторе в Карабулаке

Как сообщила пресс-служба учреждения, участие в мероприятии принял руководитель аппарата Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов России, советник председателя Конституционного суда республики Руслан Цечоев.

Ведущий юрист республики прочитал для заключенных следственного изолятора лекцию на тему «Права и обязанности осужденных лиц», которая затрагивала широкий круг актуальны вопросов для многих из них. Участники встречи внимательно слушали лекцию, а по ее завершении задали юристу интересующие их по этой теме вопросы.

По окончании правового лектория участники мероприятия выразили благодарность всем, кто предоставил им возможность получить полезные для них знания, и надежду на то, что подобные встречи будут продолжены.

Напомним, в рамках соглашения между Национальной библиотекой Ингушетии и СИЗО-1 ОФСИН России по республике библиотекари проводят для заключенных цикл мероприятий с привлечением писателей и юристов.