Национальная библиотека Ингушетии организовала правовой час в следственном изоляторе в Карабулаке

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Национальная библиотека Ингушетии имени Джемалдина Яндиева в рамках проекта «Книга — одна из дорог», направленного на духовное и культурное просвещение граждан, отбывающих уголовное наказание, провела правовой час в СИЗО № 1 в Карабулаке.

Как сообщила пресс-служба учреждения, участие в мероприятии принял руководитель аппарата Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов России, советник председателя Конституционного суда республики Руслан Цечоев.

Ведущий юрист республики прочитал для заключенных следственного изолятора лекцию на тему «Права и обязанности осужденных лиц», которая затрагивала широкий круг актуальны вопросов для многих из них. Участники встречи внимательно слушали лекцию, а по ее завершении задали юристу интересующие их по этой теме вопросы.

По окончании правового лектория участники мероприятия выразили благодарность всем, кто предоставил им возможность получить полезные для них знания, и надежду на то, что подобные встречи будут продолжены.

Напомним, в рамках соглашения между Национальной библиотекой Ингушетии и СИЗО-1 ОФСИН России по республике библиотекари проводят для заключенных цикл мероприятий с привлечением писателей и юристов.

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