Национальная библиотека Ингушетии издала библиографический указатель к 80-летию со дня рождения Джабраила Албакова

Библиографический указатель открывает статья Якуба Патиева о жизненном и творческом пути классика ингушской литературы. Указатель состоит из двух разделов: «Библиография творчества Джабраила Албакова» и «Библиография публикаций о творчестве Джабраила Албакова».

Библиографический указатель предназначен для библиотекарей, краеведов, преподавателей ингушской литературы, студентов вузов и ссузов, школьников, а также всех, кто интересуется творчеством поэта, сказано в релизе.