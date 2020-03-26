Память

Национальная библиотека Ингушетии издала библиографический указатель к 80-летию со дня рождения Джабраила Албакова

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Национальная библиотека Ингушетии издала указатель «Албаков Джабраил Мурцалович: Строки, трогающие струны сердца» к 80-летию со дня рождения поэта, сообщает пресс-служба учреждения.

Библиографический указатель открывает статья Якуба Патиева о жизненном и творческом пути классика ингушской литературы. Указатель состоит из двух разделов: «Библиография творчества Джабраила Албакова» и «Библиография публикаций о творчестве Джабраила Албакова».

Библиографический указатель предназначен для библиотекарей, краеведов, преподавателей ингушской литературы, студентов вузов и ссузов, школьников, а также всех, кто интересуется творчеством поэта, сказано в релизе.

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