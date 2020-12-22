АПК

Начинающим сельхозпроизводителям будет проще получить гранты «Агростартап»

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Начинающим сельхозпроизводителям будет проще получить гранты «Агростартап», необходимые для этого изменения внесены в государственную программу развития сельского хозяйства.

В частности, смягчаются требования по созданию рабочих мест. Теперь до 2 млн рублей сможет получить глава хозяйства, даже если он работает один, и свыше 2 млн рублей — если привлечет еще одного, нового работника.

Еще одно изменение касается сельскохозяйственных кооперативов. Они смогут направлять средства гранта на покупку оборудования и техники.

Кроме того, к заявителям больше не будет применяться требование об отсутствии задолженности по налогам и сборам, что также упростит для них получение грантов.

По словам премьера Михаила Мишустина, эти изменения помогут поддержать предпринимателей, которые активно создают рабочие места и вкладываются в развитие сельских территорий.

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