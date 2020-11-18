Начинающих специалистов индустрии кино и театра из Ингушетии приглашают на онлайн-встречи с выдающимися деятелями культуры и искусств
Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова приглашает студентов и выпускников творческих вузов, начинающих специалистов индустрии кино и театра из Ингушетии, а также всех желающих, работающих в данной сфере, на бесплатные онлайн-встречи с выдающимися деятелями культуры и искусств.
Мероприятия проводятся в рамках спецпроекта «Творческие проекты Академии Михалкова» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Все встречи пройдут в онлайн-формате на платформе ZOOM.
В рамках вышеуказанной программы пройдут следующие мероприятия:
18 ноября в 18:00 — творческая встреча с актёром театра и кино, певцом, врачом-психотерапевтом и телеведущим Александром Рапопортом;
19 ноября в 14:00 — творческая встреча с актером театра, кино и озвучивания, режиссером, телеведущим, народным артистом РФ Александром Галибиным;
20 ноября в 18:00 — творческая встреча с актрисой театра и кино, заслуженной артисткой РФ Марией Шукшиной;
23 ноября в 15:00 — творческая встреча с кинорежиссером и сценаристом, лауреатом Государственной премии РФ, создателем культовых картин «Легенда № 17», «Экипаж» Николаем Лебедевым;
24 ноября в 18:00 — творческая встреча с актером и режиссером театра, кино и телевидения, сценаристом и продюсером, наиболее известным по режиссерским работам в телепроектах «6 кадров», «Слава Богу, ты пришел!», «Папины дочки», «Воронины» Александром Жигалкиным;
25 ноября в 18:00 — творческая встреча с театральным режиссером, главным режиссером Театра имени Вахтангова Юрием Бутусовым.
3 декабря в 18:30 — творческая встреча с актером театра, кино и телевидения, телеведущим Никитой Панфиловым.
Ссылки для регистрации на все трансляции и полный график онлайн-встреч — на сайте.