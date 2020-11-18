Театр

Начинающих специалистов индустрии кино и театра из Ингушетии приглашают на онлайн-встречи с выдающимися деятелями культуры и искусств

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Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова приглашает студентов и выпускников творческих вузов, начинающих специалистов индустрии кино и театра из Ингушетии, а также всех желающих, работающих в данной сфере, на бесплатные онлайн-встречи с выдающимися деятелями культуры и искусств.

Мероприятия проводятся в рамках спецпроекта «Творческие проекты Академии Михалкова» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Все встречи пройдут в онлайн-формате на платформе ZOOM.

В рамках вышеуказанной программы пройдут следующие мероприятия:

18 ноября в 18:00 — творческая встреча с актёром театра и кино, певцом, врачом-психотерапевтом и телеведущим Александром Рапопортом;

19 ноября в 14:00 — творческая встреча с актером театра, кино и озвучивания, режиссером, телеведущим, народным артистом РФ Александром Галибиным;

20 ноября в 18:00 — творческая встреча с актрисой театра и кино, заслуженной артисткой РФ Марией Шукшиной;

23 ноября в 15:00 — творческая встреча с кинорежиссером и сценаристом, лауреатом Государственной премии РФ, создателем культовых картин «Легенда № 17», «Экипаж» Николаем Лебедевым;

24 ноября в 18:00 — творческая встреча с актером и режиссером театра, кино и телевидения, сценаристом и продюсером, наиболее известным по режиссерским работам в телепроектах «6 кадров», «Слава Богу, ты пришел!», «Папины дочки», «Воронины» Александром Жигалкиным;

25 ноября в 18:00 — творческая встреча с театральным режиссером, главным режиссером Театра имени Вахтангова Юрием Бутусовым.

3 декабря в 18:30 — творческая встреча с актером театра, кино и телевидения, телеведущим Никитой Панфиловым.

Ссылки для регистрации на все трансляции и полный график онлайн-встреч — на сайте.

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