Начальник отдела национальной политики Постоянного представительства Ингушетии пообщался с будущими абитуриентами из республики

Он провёл с ними беседу касательно выбора вуза для поступления и поделился контактами председателей ингушских землячеств в московских университетах, которым будущие студенты смогут задать все интересующие вопросы по учебе в выбранном вузе.

Он также напомнил ребятам, что, обучаясь или проходя службу за пределами республики, они представляют свой регион и очень важно делать это достойно, не только сохраняя свои традиции, но и уважая общество, в котором они находятся. Ребята были рады встрече, Барханоев помог им найти ответы на многие вопросы касательно предстоящего выбора места учёбы и возможного переезда из родной республики.