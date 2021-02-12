Начальник отдела национальной политики Постоянного представительства Ингушетии пообщался с будущими абитуриентами из республики

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Начальник отдела национальной политики Постоянного представительства Республики Ингушетия Магомед Барханоев в ходе рабочей поездки в Ингушетию посетил шесть школ региона и пообщался с будущими абитуриентами.

Он провёл с ними беседу касательно выбора вуза для поступления и поделился контактами председателей ингушских землячеств в московских университетах, которым будущие студенты смогут задать все интересующие вопросы по учебе в выбранном вузе.

Он также напомнил ребятам, что, обучаясь или проходя службу за пределами республики, они представляют свой регион и очень важно делать это достойно, не только сохраняя свои традиции, но и уважая общество, в котором они находятся. Ребята были рады встрече, Барханоев помог им найти ответы на многие вопросы касательно предстоящего выбора места учёбы и возможного переезда из родной республики.

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