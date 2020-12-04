Прием граждан

Начальник ОФСИН по Ингушетии Сергей Ролдугин провел личный прием граждан

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В региональной приемной Президента России в Магасе начальник ОФСИН по Ингушетии полковник внутренней службы Сергей Ролдугин рассмотрел обращения граждан.

Вопросы, с которыми заявители обращались к руководителю пенитенциарного ведомства, в основном касались приема на службу в уголовно-исполнительную систему, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ОФСИН по региону.

Ролдугин разъяснил обратившимся жителям порядок и требования, предъявляемые при поступлении на службу. Поручил своему помощнику провести общую и физическую проверку кандидатов и после получения положительных результатов зачислить их в резерв кадров.

В пресс-службе напомнили, что личный прием граждан в приемной Президента России начальник отдела федеральной службы исполнения наказаний по республике проводит не реже одного раза в полугодие. Также все посетители сайта республиканского ОФСИН могут задать свой вопрос в разделе «Интернет-приемная».

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