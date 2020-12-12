Начальник ОФСИН по Ингушетии и председатель региональной ОНК приняли участие в «Прямом разговоре»

Глава ведомства Александр Калашников, начальники структурных подразделений ФСИН России и территориальных органов ответили на самые животрепещущие вопросы представителей общественных наблюдательных комиссий, которые они смогли озвучить как лично, так и в режиме онлайн.

Помимо этого, свои вопросы в рамках «Прямого разговора» все желающие могли оставить по телефону горячей линии. На совещании также подписано соглашение о взаимодействии между Федеральной службой исполнения наказаний и Общественной палатой России.

Республику представляли начальник ОФСИН полковник внутренней службы Сергей Ролдугин, помощник начальника отдела по правам человека в УИС Азраил Харсиев и председатель общественной наблюдательной комиссии региона Ахмед Тангиев.

Мероприятие проходило при поддержке Общественной палаты, и стало уже четвертым по счету. Символично, что рабочая встреча прошла в международный День прав человека, который отмечается по всему миру 10 декабря. Члены ОНК получили возможность не только заранее направить вопросы руководителям ФСИН России, но и задать их лично по видеосвязи.

На совещании обсуждались вопросы медицинского обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, цены на продукты в магазинах при учреждениях, организация работы интернет — магазинов для покупки продуктов за счет средств родственников как альтернатива посылкам, изменения положений ряда нормативных документов и другие предложения правозащитников.

Первый заместитель директора ФСИН России Анатолий Рудый поблагодарил правозащитников за плодотворную работу и конструктивный диалог. Он отметил, что посещение мест лишения свободы членами ОНК помогают выявлять те частные случаи и недостатки, которые требуют реакции руководства ФСИН России или территориальных органов и безоговорочного устранения, а также недопущения повторения выявленных проблем.

Отметим, что в ОФСИН по Ингушетии на протяжении многих лет налажено конструктивное взаимодействие с ОНК республики. Общественники регулярно посещают следственный изолятор в городе Карабулаке, проводят беседы с лицами, находящимися под стражей, выявляют проблемные вопросы, чем способствуют открытости и совершенствованию уголовно исполнительной системы региона, сообщает пресс-служба ведомства.