АПК

На землях лесного фонда в Ингушетии получат 30 тонн огурцов корнишонов

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Фермер из Сунженского района планирует в этом году собрать три десятка тонн огурцов на не покрытых деревьями землях лесного фонда, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минприроды региона.

«До 30 тонн огурцов корнишонов соберет в этом году крестьянско-фермерское хозяйство в предгорной зоне. Ежегодно эту цифру планируют увеличивать. Место для выращивания овощей выбрано не случайно. Плодородная земля сельского поселения Берд-Юрт порадовала фермера первым урожаем», — рассказал собеседник.

При этом он отметил, что долгое время не обрабатываемая земля дает очень хорошие урожаи, а чистый воздух обеспечивает лес, где сосредоточена более высокая концентрация кислорода.

Министр природных ресурсов и экологии республики Магомед Евлоев побывал в гостях у земледельца и по достоинству оценил состояние фермерского хозяйства. Глава ведомства попробовал на вкус огурец прямо с грядки. Он отметил, что в хозяйстве не пользуются химикатами.

Евлоев считает, что на землях лесного фонда можно выращивать не только лесные сеянцы, но и экологически чистую продукцию. Руководство ведомства намерено рационально использовать плодородные участки, заключать договоры аренды с желающими вести фермерское хозяйство.

По словам министра, для выращивания овощей аграрии используют не покрытые лесом земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины.

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