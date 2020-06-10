На задержанных с оружием троих жителей Ингушетии заведено второе уголовное дело

По данным следствия, вечером 8 июня 2020 года двое молодых людей в возрасте 21 и 25 лет, находясь в сельском поселении Экажево Назрановского района республики, производя из имевшегося при себе огнестрельного оружия выстрелы в воздух, направляя его в сторону сотрудников правоохранительных органов, высказывали угрозы применения насилия в их отношении.

Находившийся вместе с ними 35-летний местный житель, путем нанесения ударов имевшимся при себе металлическим предметом, применил насилие в отношении представителей власти.

Все подозреваемые задержаны в порядке, предусмотренном статьями 91, 92 УПК России.

В ближайшее время следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.

Ранее в отношении задержанных следователями МВД по Ингушетии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).