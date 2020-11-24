На выплаты медикам Ингушетии за работу с больными Covid-19 выделено 108 млн рублей

Об этом было сообщено на совещании в Магасе под руководством вице-премьера республики Олега Фурсова, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.

По словам управляющего регионального отделения ФСС Руслана Дахкильгова, дополнительные выплаты не являются частью заработной платы и вводятся взамен ранее действовавших федеральных стимулирующих выплат за участие в оказании медицинской помощи пациентам с Covid-19.

Размер выплаты зависит от категории, к которой относится работник (врачи, средний и младший медицинский персонал), и вида оказываемой им медицинской помощи (скорая, первичная медико-санитарная в амбулаторных условиях или специализированная в условиях стационара). Также выплаты предусмотрены медицинским работникам патолого-анатомических бюро и отделений, и водителям скорой медицинской помощи.

Специальные социальные выплаты будут осуществляться с декабря 2020 года в соответствии с данными, представленными работодателями за ноябрь, до конца 2021 года.

«Подготовительный этап завершен. Реестры, в которых указываются категории, организации и прочее, в тестовом режиме проходят через систему, и работа продолжается в штатном режиме», — отметил руководитель ведомства.

Для постоянного информационного взаимодействия и кураторства создана отдельная горячая линия: 8 (927) 945-97-86.

Фурсов отметил, что у медперсонала ранее были многочисленные жалобы, поэтому вопрос урегулирования порядка социальных выплат в целях их своевременного доведения до людей стоит на контроле правительства.

«Сегодня складывается напряженная обстановка в связи с распространением коронавируса. И, соответственно, нагрузка на врачей очень большая. Поэтому нужно сделать все, чтобы помочь и проследить за тем, чтобы все было правильно оформлено и вовремя выплачено, учитывая то, что уже конец года. Вдобавок обращу ваше внимание, что спрос за это будет и со стороны Главы Ингушетии», — подчеркнул первый зампред, обращаясь к ответственным лицам.