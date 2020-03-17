Бокс

На выбор соперника для третьего боя Али Измайлова повлияли результаты спаррингов — Бузуртанов

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Результаты спаррингов оказали решающее влияние на выбор соперника для третьего боя Али Измайлова, рассказал региональным журналистам в ходе пресс-конференции менеджер боксера Хусейн Бузуртанов.

«Изначально мы планировали отбоксировать с Гасановым, но уже после нескольких спаррингов тренер Измайлова Геннадий Гордиенко отказался от этой идеи», — сказал он.

«Именно Геннадий, видя потенциал Али, предложил сделать бой с Сергеем Екимовым. Несмотря на опыт соперника, его профессиональные качества, он был уверен в том, что Измайлову по силам этот бой», — прокомментировал выбор соперника для своего подопечного менеджер.

Говоря о подготовке Измайлова в Англии, Бузуртанов подчеркнул, что у них были сложности с поиском спарринг-партнеров.

«Первоначально в Англии у Али не было проблем со спарринг-партнерами, но совсем скоро боксеры, выступающие в том же весе, стали отказываться с ним работать, поэтому ему приходилось боксировать с представителями крузервейта», — поделился Бузуртанов.

Как ранее сообщала «Ингушетия», 12 марта в Казани состоялся третий бой Али Измайлова на профессиональном ринге. Единогласным решением судей он был признан победителем в поединке с Сергеем Екимовым. Подготовку к этой встрече ингушский боксер проводил сначала в Латвии с Сандисом Клейнсом, а затем в Англии под руководством Геннадия Гордиенко. С данными наставниками ранее работали и другие ингушские боксеры.

Напомним, что пресс-конференция боксеров-профессионалов Али Измайлова, Альберта Хамхоева и Исмаила Илиева, и их менеджера Хусейна Бузуртанова прошла накануне в пресс-центре республиканской общественно-политической газеты «Ингушетия». Гости редакции рассказали о подготовке к недавним поединкам, поделились планами на ближайшую перспективу, а также ответили на вопросы региональных журналистов.

Подробности читайте в материалах нашей газеты.

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