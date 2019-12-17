На Всероссийских соревнованиях по боксу в Москве представители ингушского спортклуба «Чингиз» завоевали две «бронзы»
Представители спортклуба «Чингиз» Абдула Тангиев (65 кг) и Адам Мальсагов (38 кг) завоевали бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по боксу памяти заслуженного тренера СССР Б. Н. Грекова.
По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, турнир проходил с 8 по 15 декабря в московском дворце спорта «Крылья советов».
Тренируются спортсмены под руководством Гирихана Мальсагова, Абу Дорсигова и Магомеда Погорова.