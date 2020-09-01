На всех сайтах школ Ингушетии размещено перспективное меню горячего питания для младших классов

«Министерством образования и науки РИ проведен мониторинг сайтов школ, на всех онлайн-ресурсах размещены варианты меню, с которыми могут ознакомиться родители и при необходимости внести корректировки», — рассказала газете «Ингушетия» специалист отдела воспитания, дополнительного образования и социальной реабилитации детей регионального министерства Фасьман Танкиева.

Как отметила пресс-служба образовательного ведомства, в Министерстве образования и науки Республики Ингушетия работает номер «горячей линии» по вопросам организации горячего питания для учащихся начальных классов: 8(8732)22-17-93. С перспективным меню желающие могут ознакомиться, перейдя по ссылке.