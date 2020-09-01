На всех сайтах школ Ингушетии размещено перспективное меню горячего питания для младших классов

0

На всех сайтах общеобразовательных организаций Ингушетии размещены варианты меню горячего питания для учеников начальных классов.

«Министерством образования и науки РИ проведен мониторинг сайтов школ, на всех онлайн-ресурсах размещены варианты меню, с которыми могут ознакомиться родители и при необходимости внести корректировки», — рассказала газете «Ингушетия» специалист отдела воспитания, дополнительного образования и социальной реабилитации детей регионального министерства Фасьман Танкиева.

Как отметила пресс-служба образовательного ведомства, в Министерстве образования и науки Республики Ингушетия работает номер «горячей линии» по вопросам организации горячего питания для учащихся начальных классов: 8(8732)22-17-93. С перспективным меню желающие могут ознакомиться, перейдя по ссылке.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Пограничники Ингушетии призвали школьников не поддаваться на пропаганду экстремизма в сети «Интернет»
Дополнительные средства будут направлены в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет
В Сунже продолжается подготовка к проведению выборов в городской совет депутатов второго созыва
Мэрию ингушской Сунжи обязали заменить 110 км ветхих водопроводных сетей
Ингушские футболисты Магомед Оздоев и Зелимхан Бакаев начали подготовку к матчу против сборной Сербии
В Ингушетии в этом году за парты село более 80 тысяч школьников
Пограничники с правоохранителями уничтожили в Ингушетии более 3,3 тыс. кустов дикорастущей конопли
Жителей Ингушетии приглашают на онлайн-концерт, приуроченный ко дню окончания Второй мировой войны
В Ингушетии сохраняется высокая пожароопасность
В столице Ингушетии в День знаний торжественно открыли новый детсад на 220 малышей
Глава Ингушетии побывал на праздничной линейке в одной из назрановских школ

Главное

Яндекс.Метрика

 