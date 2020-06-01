Обстрел

На трассе в Ингушетии неизвестные обстреляли иномарку

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В Назрановском районе разыскивают неизвестных, открывших стрельбу из боевого оружия по иномарке на федеральной автодороге, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«В понедельник, предположительно 11:10 мск, в районе сельского поселения Яндаре, на федеральной трассе «Кавказ» неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли легковой автомобиль», — сказал собеседник.

По его словам, от полученных ран водитель машины скончался на месте, правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, ведется поиск преступников, которые передвигались на тонированной машине. На месте работает следственная группа.
Преступники могли скрыть на машине Лада- Гранта белого цвета. 

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