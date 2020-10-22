На территории воинской части Росгвардии в Ингушетии открылась мечеть

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В назрановском полку Росгвардии состоялось торжественное открытие мечети имени имама Суламбека-муллы Шахботавича Евлоева, религиозного деятеля, первого муфтия Республики Ингушетия, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

Участниками этого события стали официальные лица, религиозные деятели, спонсоры, военнослужащие и сотрудники республиканского управления Росгвардии.

С приветственным словом выступил имам Центральной городской мечети Хизир Цолоев. Имам поздравил всех с открытием мечети, пожелал успехов в службе, мира, добра и дал несколько наставлений присутствующим, призвав их поступать и жить в стремлении опередить друг друга в благих делах.

Напутственные слова о духовно-нравственном воспитании военнослужащих высказал руководитель регионального отделения организации «Ветераны боевых действий России» Республики Ингушетия Беслан Илиев, который внес весомый вклад в строительство мечети.

«Мечеть на территории воинской части будет способствовать удовлетворению нравственных потребностей военнослужащих и благоприятно влиять на выполнение служебно-боевых задач», — отметил Илиев.

Со словами благодарности выступил и командир назрановского полка войск национальной гвардии подполковник Виктор Кириллов.

«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в возведении, строительстве и облагораживании этого духовного здания, в особенности спонсора строительства, мецената Улана Евлоева. Открытие мечети действительно является долгожданным событием. Мечеть непременно будет служить мощной духовной опорой для военнослужащих», − отметил в своем выступлении командир.

В завершение мероприятия в мечети прочитали мовлид, после которого гости и прихожане совершили коллективный полуденный намаз.

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