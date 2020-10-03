На территории строящейся центральной мечети в Магасе провели масштабный субботник

«Благодаря тесному сотрудничеству всегда своевременно получается выполнять нужды мечети со стороны столичной администрации, которая также оказывает возможную поддержку для скорейшего завершения строящейся мечети. Время, проведенное на территории мечети, облагораживая ее — особое», — сказал собеседник.

По его словам, в администрации города совместно с имамом столицы решили чаще проводить коллективные работы по благоустройству и санитарной очистке прилегающей к мечети территории.