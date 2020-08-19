На территории сельского поселения Бейни началась реализация проекта «Легенды гор»

«Легенды гор» — это проект по созданию открытых зон комплексного туристического назначения, предназначенных для организованного массового отдыха местного населения и туристов, посещающих горную Ингушетию.

В рамках проекта, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Джейрахского района, планируется построить 6 благоустроенных площадок в горной местности. Зоны отдыха станут самостоятельными элементами пространства, откуда открывается наиболее живописный вид на природные достопримечательности и архитектурные сооружения горного края.

«Строительство таких специально отведенных мест необходимо не только потому, что людям нужно удобное и безопасное место отдыха, это также позволит избежать ненужных последствий для окружающей среды от таких посещений̆. Дело в том, что посетители Джейрахского района так или иначе найдут место для отдыха, они остановятся рядом с башенными сооружениями, поедут в лес или на не обустроенный берег реки. Но почти всегда после таких отдыхающих на траве остаются груды мусора и бутылок, а в худшем случае все закончится пожаром, вспыхнувшим от непотушенного костра или брошенной в сухую траву сигареты», — подчеркнул руководитель Центра молодежных инициатив Северного Кавказа А. Мальсагов.

Председатель Комитета по делам молодёжи Ингушетии А. Мархиев отметил важность для туристического кластера и экологии реализации подобного рода проектов.

«У нас много проектов, направленных на экологию и туризм, считаю, что создание подобного рода мест для отдыха из чистых природных материалов позитивно отразится на сохранении чистоты в природоохранной зоне и удобстве для отдыхающих», — сказал он.