На территории Назрановского района размещены растяжки с фотографиями героев Великой Отечественной войны
На территории Назрановского района размещены растяжки с фотографиями героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Эта работа проведена социальным отделом администрации района совместно с главами сельских поселений.
Растяжки размещены в целях укрепления памяти о погибших при защите Отечества во время Великой Отечественной войны и во исполнение поручения председателя правительства Республики Ингушетия В. В. Сластенина.