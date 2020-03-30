На территории Назрановского района размещены растяжки с фотографиями героев Великой Отечественной войны

Эта работа проведена социальным отделом администрации района совместно с главами сельских поселений.

Растяжки размещены в целях укрепления памяти о погибших при защите Отечества во время Великой Отечественной войны и во исполнение поручения председателя правительства Республики Ингушетия В. В. Сластенина.