На территории Назрани будет благоустроено пять общественных территорий

Как сообщил мэр города Урусхан Евлоев, в это число входят: сквер «Мемориал памяти участников ВОВ» в Центральном АО, на проспекте Базоркина; сквер в Центральном АО на проспекте Базоркина, на территории Дворца культуры; сквер «Родник» имени Кунта-хаджи Кишиева в Гамурзиевском АО, на улице Студенческой; сквер в Насыр-Кортском АО, вдоль реки Назранка; сквер в Центральном АО, на улице Набережной, напротив Дворца культуры.

Также градоначальник отметил, что данные работы будут проводиться в рамках дизайн-кода Назрани, который в настоящее время находится в разработке, для создания стилистически единой городской среды.