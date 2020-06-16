Благоустройство

На территории Назрани будет благоустроено пять общественных территорий

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В текущем году на территории Назрани будет благоустроено пять общественных территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщил мэр города Урусхан Евлоев, в это число входят: сквер «Мемориал памяти участников ВОВ» в Центральном АО, на проспекте Базоркина; сквер в Центральном АО на проспекте Базоркина, на территории Дворца культуры; сквер «Родник» имени Кунта-хаджи Кишиева в Гамурзиевском АО, на улице Студенческой; сквер в Насыр-Кортском АО, вдоль реки Назранка; сквер в Центральном АО, на улице Набережной, напротив Дворца культуры.

Также градоначальник отметил, что данные работы будут проводиться в рамках дизайн-кода Назрани, который в настоящее время находится в разработке, для создания стилистически единой городской среды.

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