На территории Мемориала памяти и славы в Ингушетии состоялся кинопоказ под открытым небом в рамках мероприятий к 75-летию Великой Победы

Зрителям был представлен художественный фильм «Калашников» режиссера Константина Буслова. Киноленту о судьбе великого изобретателя русского оружия Михаила Калашникова многие, наверно, видели, но впервые смотрели под открытым небом на большом экране.

«Зрителей на показе было немного, что вполне объяснимо. Это ограничения, связанные с коронавирусом: кинопоказ проходил на открытом воздухе, плюс прохладная погода. Но все, кто пришел смотреть кино, стойко досидели до конца сеанса, кутаясь в теплые пледы. Это были зрители разных возрастов, в том числе школьники, которые с особенным интересом смотрели экранную историю», — рассказали организаторы мероприятия.

На протяжении всего вечера зрителям предлагали горячий чай, кофе и сладости.