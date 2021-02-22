На территории КФХ в Ингушетии произошел пожар

Сообщение о том, что на территории крестьянско-фермерского хозяйства произошло возгорание, поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике сегодня в 11:32 мск.

По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит крыша жилого дома. Площадь пожара составила 45 квадратных метров.

На тушение пожара привлекались 8 человек и 2 единицы техники.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ингушетии: 8 (8734) 55-99-99.