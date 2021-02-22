Пожар

На территории КФХ в Ингушетии произошел пожар

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В сельском поселении Сагопши Малгобекского района Ингушетии на территории КФХ произошел пожар, пострадавших нет.

Сообщение о том, что на территории крестьянско-фермерского хозяйства произошло возгорание, поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике сегодня в 11:32 мск.

По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит крыша жилого дома. Площадь пожара составила 45 квадратных метров.

На тушение пожара привлекались 8 человек и 2 единицы техники.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ингушетии: 8 (8734) 55-99-99.

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