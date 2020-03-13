На территории Ингушетии заработала «горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции
В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России, на территории Ингушетии начала работу «горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
По информации пресс-службы Минздрава региона, специалисты расскажут о симптомах и профилактике коронавирусной инфекции, разъяснят, как действовать при первых признаках недомогания.
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Телефон «горячей линии»: 8 (928) 099-05-45. «Горячая линия» работает в круглосуточном режиме.