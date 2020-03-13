На территории Ингушетии заработала «горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции

По информации пресс-службы Минздрава региона, специалисты расскажут о симптомах и профилактике коронавирусной инфекции, разъяснят, как действовать при первых признаках недомогания.

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