На территории частного домовладения в Ингушетии произошел пожар
На территории частного домовладения в Ингушетии ночью произошел пожар, никто не пострадал, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по республике.
Сообщение о том, что в сельском поселении Экажево Назрановского района на территории частного домовладения произошло возгорание, поступило года в дежурную смену ГУ МЧС по региону 01:00 мск 14 марта.
По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит щитовой дом. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.
Обстоятельства происшедшего устанавливаются.