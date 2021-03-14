На территории частного домовладения в Ингушетии произошел пожар

Сообщение о том, что в сельском поселении Экажево Назрановского района на территории частного домовладения произошло возгорание, поступило года в дежурную смену ГУ МЧС по региону 01:00 мск 14 марта.

По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит щитовой дом. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Обстоятельства происшедшего устанавливаются.