Пожар

На территории частного домовладения в Ингушетии произошел пожар

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На территории частного домовладения в Ингушетии ночью произошел пожар, никто не пострадал, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по республике.

Сообщение о том, что в сельском поселении Экажево Назрановского района на территории частного домовладения произошло возгорание, поступило года в дежурную смену ГУ МЧС по региону 01:00 мск 14 марта.

По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит щитовой дом. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

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