На территории частного домовладения в Ингушетии произошел пожар
На территории частного домовладения в Ингушетии произошел пожар, жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.
Отмечается, что в среду утром в оперативно-дежурную смену ГУ МЧС России по республике поступило сообщение о возгорании в городе Назрани. По прибытии было установлено, что горит пристройка к жилому дому, навес, гараж и автомобиль марки «Додж».
Причины пожара устанавливаются.
От МЧС по Ингушетии привлекались 15 человек личного состава и 4 единицы техники.