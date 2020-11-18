На территории частного домовладения в Ингушетии произошел пожар

Отмечается, что в среду утром в оперативно-дежурную смену ГУ МЧС России по республике поступило сообщение о возгорании в городе Назрани. По прибытии было установлено, что горит пристройка к жилому дому, навес, гараж и автомобиль марки «Додж».

Причины пожара устанавливаются.

От МЧС по Ингушетии привлекались 15 человек личного состава и 4 единицы техники.