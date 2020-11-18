Пожар

На территории частного домовладения в Ингушетии произошел пожар

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На территории частного домовладения в Ингушетии произошел пожар, жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Отмечается, что в среду утром в оперативно-дежурную смену ГУ МЧС России по республике поступило сообщение о возгорании в городе Назрани. По прибытии было установлено, что горит пристройка к жилому дому, навес, гараж и автомобиль марки «Додж».

Причины пожара устанавливаются.

От МЧС по Ингушетии привлекались 15 человек личного состава и 4 единицы техники.

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