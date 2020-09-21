На территории асфальтового завода в Ингушетии произошел пожар

По прибытии на место пожарного расчета было установлено, что горит резервуар для битума. Пожар был ликвидирован, жертв и пострадавших нет, причина возгорания уточняется, говорится в релизе.

На место происшествия от чрезвычайного ведомства выезжали 3 человека и одна единица техники.