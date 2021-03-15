На стройплощадках Ингушетии должны работать местные специалисты, считает Калиматов

Об этом заявил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на открытии VIII регионального чемпионата «Молодые профессионалы» — WorldSkills Russia , на базе топливно-энергетического колледжа имени Цурова в Малгобекском районе.

«Среди вас столько специалистов, которые нам так необходимы. На территории республики начали оживать простаивавшие производственные предприятия, все больший размах приобретает жилищное строительство. Именно поэтому мы рассчитываем на вас, вашу поддержку, ответственность и патриотизм. Мы должны переломить ситуацию, при которой на тех же стройплощадках работают приглашенные специалисты, в то время, когда у нас серьезный дефицит рабочих мест. Для этого нашим учебным заведениям необходимо готовить специалистов, востребованных на рынке труда. Ответственно заявляю, данное направление станет приоритетным в стратегии развития Ингушетии», — подчеркнул Калиматов.

Чемпионат пройдет в республике с 15 по 19 марта. Соревнования, в которых участвует более 140 человек, состоятся по 17 компетенциям: сварочные технологии, веб-дизайн и разработка, электромонтаж, бухгалтерский учет, сухое строительство и штукатурные работы, туризм и другие. Участники продемонстрируют свои навыки на шести площадках — колледжах, подведомственных министерству образования и науки республики.

Оценивать участников будут два эксперта, один из которых Имран Точиев — действующий чемпион мира в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» 45-го мирового чемпионата по стандартам WorldSkills, прошедшего в Казани, и 98 региональных экспертов.

В ходе своего визита Калиматов ознакомился с работой профориентационных секций, представленных на площадке, а также пообщался с организаторами и участниками. Гостям был наглядно продемонстрирован рабочий процесс в сфере электромонтажа, сварочных технологий, строительных и других работ.

По словам организаторов, с каждым годом прирост компетенций мероприятия увеличивается. Например, по инициативе Главы Ингушетии в этом году впервые в рамках чемпионата была представлена презентационная компетенция «Войлочное искусство — истинг», созданная и введенная в перечень компетенций союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

После осмотра действующих площадок руководитель региона поручил провести анализ по предыдущим чемпионатам, разработать концепцию повышения квалификации и дальнейшего трудоустройства участников.

«Нужно держать постоянную связь с выпускниками. При необходимости проехать по строящимся объектам, которых более сотни в регионе, предложить их трудоустройство. Специалисты должны пойти в народ, им должны верить. Если кто-то хочет дальше обучаться, таким ребятам тоже надо помогать, чтобы они и сами росли в профессии, и в республику привозили новые усовершенствованные технологии. Со своей стороны я окажу помощь и всемерную поддержку», — сказал Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.