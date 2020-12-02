На строительство сельской школы в Ингушетии выделят полмиллиарда рублей

Как сообщает строительное ведомство, итоги конкурса подведут после 22 декабря 2020 года.

«Максимальная цена контракта — 497 315 238 рублей. При этом предусмотрено обеспечение исполнения контракта — 49 731 523,8 рубля и обеспечения заявки в размере 24 865 761,9 рубля. На 99% работы профинансируют из федерального бюджета, а на 1% из республиканского. Строительство школы должно быть завершено до 20 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь отведенного под строительство участка составляет 43 750 кв. м.

«Само здание планируется в три этажа общей площадью 12 611,4 квадратных метра. На озеленение заложена территория площадью 23 394 кв. м. Для ускорения строительства и сокращения трат в Барсуках будет использована проектная документация повторного использования», — добавили в Минстрое.

Ранее такую же школу, но на 704 места, спроектировали в 9-м микрорайоне Магаса.