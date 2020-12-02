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На строительство сельской школы в Ингушетии выделят полмиллиарда рублей

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В сельском поселении Барсуки Назрановского района Ингушетии планируется построить общеобразовательную школу на 720 мест. Минстрой региона уже объявил открытый конкурс на отбор подрядчика, начальная цена тендера составляет почти 500 млн рублей.

Как сообщает строительное ведомство, итоги конкурса подведут после 22 декабря 2020 года.

«Максимальная цена контракта — 497 315 238 рублей. При этом предусмотрено обеспечение исполнения контракта — 49 731 523,8 рубля и обеспечения заявки в размере 24 865 761,9 рубля. На 99% работы профинансируют из федерального бюджета, а на 1% из республиканского. Строительство школы должно быть завершено до 20 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь отведенного под строительство участка составляет 43 750 кв. м.

«Само здание планируется в три этажа общей площадью 12 611,4 квадратных метра. На озеленение заложена территория площадью 23 394 кв. м. Для ускорения строительства и сокращения трат в Барсуках будет использована проектная документация повторного использования», — добавили в Минстрое.

Ранее такую же школу, но на 704 места, спроектировали в 9-м микрорайоне Магаса.

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