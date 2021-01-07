На строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в текущем году Ингушетии выделено 104 млн рублей

Основная часть средств направлена на улучшение водоснабжения в городе Малгобеке. В частности, на строительство водопроводов, насосной станции, резервуаров в городе воинской славы, где работы начаты в 2020 году, готовность объектов составляет 48%.

Кроме того, программа по улучшению условий водопользования для жителей региона затронет и другие ее населенные пункты. В текущем году планируется сооружение водопроводной сети в поселке Восточный города Сунжи, бурение и обустройство артезианской скважины в сельском поселении Троицкое Сунженского района, а также строительство насосной станции и водопровода в сельском поселении Вознесенское для водоснабжения села Аки-Юрт Малгобекского района.

Проект «Чистая вода» рассчитан сроком на 2019-2024 годы. По указанной программе в течение 5 лет предполагается получение республикой финансовой поддержки из федерального бюджета в размере свыше 800 млн рублей.

В рамках проекта в 2019-2020 годах в Магасе проведены работы по бурению и обустройству 8 артезианских скважин. Стоимость объекта — 50,407 млн рублей, его общая готовность — 99%. Также было реализовано строительство нового водопровода в Насыр-Кортском административном округе Назрани, насосной станции, резервуара и водопровода в сельском поселении Даттых Сунженского района и проведены мероприятия по улучшению водоснабжения в Малгобекском районе.

Напомним, что федеральный проект «Чистая вода» реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».