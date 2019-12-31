На Столовой горе в Ингушетии зажгли «факел мира» в рамках проекта «Объединение. Чертежи мира»

Как стало известно «Ингушетии», в качестве отправной точки группа молодых альпинистов выбрала знаменитую Столовую гору республики. Группа из 9 человек, совершив восхождение, зажгла «факел мира» и, переночевав на вершине горы, отправилась далее по маршруту в Дагестан. Всего в рамках маршрута по проекту запланирована организация восхождений на 7 вершин Северного Кавказа, включая самую высокую гору в Европе — Эльбрус.

Напомним, проект направлен на содействие в повышении туристической привлекательности СКФО через развитие альпинизма, а также повышение внимания органов государственной власти и общественности к проблеме загрязнения окружающей среды.

По словам известного спортсмена Ингисхана Оздоева акция носит миротворческий характер и направлена на призыв к лидерам стран мира и мировой общественности установлению мира на земле, обращению внимания на проблемы людей в странах Ближнего Востока и Африки.

Разработан график и маршрут восхождений, сформирована экспедиция. В нее вошли представители от регионов СКФО, в числе которых и профессиональные альпинисты, а также оператор с камерой, который после окончания восхождений подготовит документальный мини-фильм об экспедиции.

Как отметил участник экспедиции Владимира Белкания, ролики будут знакомить теле и интернет-аудиторию проекта с достопримечательностями, культурой, кухней и бытом народов Кавказа, тем самым, создавая условия для гармонизации межнациональных отношений, а также рассказывать о возможностях доступного туризма на территории СКФО.

На самих вершинах «покоренных» гор будут проводиться флэшмобы: участники будут разворачивать флаги регионов СКФО и России, зажигать «факелы мира». Маршрут восхождений на 7 вершин построен в таком географическом порядке, что соединение вершин вместе образуют знак бесконечности. Таким образом, акции будут посвящены к призыву к человечеству сохранению мира и добрососедства на планете, защите окружающей среды и ее обитателей, символизировать вечную жизнь на Земле.