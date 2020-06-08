На стенах зданий в Магасе нарисуют главных борцов с коронавирусом в рамках фестиваля граффити

«Уличные художники могут создавать картины, выполненные в технике стрит-арт, объединенные единой тематикой и символикой, ассоциирующийся с Днём России, также нарисовать на стенах зданий героев нашего времени и сюжеты сегодняшнего дня: врачей, волонтеров, благотворителей, работников ЖКХ и торговли», — сказал представитель администрации.

По его словам, муниципальные власти определят для граффитистов удобные площадки для реализации своих творческих идей.

Фестиваль продлится до 12 июня включительно, поучаствовать в акции и показать свои художественные способности сможет любой желающий.

История праздника ведет свое начало с 1990 года, когда первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В ней было провозглашено главенство Конституции страны и ее законов.

Через два года Верховный Совет РФ издал постановление о присвоении дате принятия декларации статуса праздничного (нерабочего) дня, еще спустя два года указом Президента России этот день был объявлен государственным праздником.

Официальное название — День России — закрепилось за праздником в 2002 году, когда вступил в силу новый Трудовой кодекс, в котором были отражены новые праздничные дни и выходные. Впервые праздничные мероприятия, посвященные годовщине со Дня принятия декларации, прошли на Красной площади в 2003 году.