На стенах зданий в Магасе нарисуют главных борцов с коронавирусом в рамках фестиваля граффити

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В столице республике Магасе стартовала акция «Фестиваль граффити «День России», в рамках которой уличные художники создадут работы о настоящих героях войны с коронавирусом в честь празднования Дня России. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе мэрии.

«Уличные художники могут создавать картины, выполненные в технике стрит-арт, объединенные единой тематикой и символикой, ассоциирующийся с Днём России, также нарисовать на стенах зданий героев нашего времени и сюжеты сегодняшнего дня: врачей, волонтеров, благотворителей, работников ЖКХ и торговли», — сказал представитель администрации.

По его словам, муниципальные власти определят для граффитистов удобные площадки для реализации своих творческих идей.

Фестиваль продлится до 12 июня включительно, поучаствовать в акции и показать свои художественные способности сможет любой желающий.

История праздника ведет свое начало с 1990 года, когда первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В ней было провозглашено главенство Конституции страны и ее законов.

Через два года Верховный Совет РФ издал постановление о присвоении дате принятия декларации статуса праздничного (нерабочего) дня, еще спустя два года указом Президента России этот день был объявлен государственным праздником.

Официальное название — День России — закрепилось за праздником в 2002 году, когда вступил в силу новый Трудовой кодекс, в котором были отражены новые праздничные дни и выходные. Впервые праздничные мероприятия, посвященные годовщине со Дня принятия декларации, прошли на Красной площади в 2003 году.

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