На стенах зданий в Магасе нарисуют главных борцов с коронавирусом в рамках фестиваля граффити
В столице республике Магасе стартовала акция «Фестиваль граффити «День России», в рамках которой уличные художники создадут работы о настоящих героях войны с коронавирусом в честь празднования Дня России. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе мэрии.
«Уличные художники могут создавать картины, выполненные в технике стрит-арт, объединенные единой тематикой и символикой, ассоциирующийся с Днём России, также нарисовать на стенах зданий героев нашего времени и сюжеты сегодняшнего дня: врачей, волонтеров, благотворителей, работников ЖКХ и торговли», — сказал представитель администрации.
По его словам, муниципальные власти определят для граффитистов удобные площадки для реализации своих творческих идей.
Фестиваль продлится до 12 июня включительно, поучаствовать в акции и показать свои художественные способности сможет любой желающий.
История праздника ведет свое начало с 1990 года, когда первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В ней было провозглашено главенство Конституции страны и ее законов.
Через два года Верховный Совет РФ издал постановление о присвоении дате принятия декларации статуса праздничного (нерабочего) дня, еще спустя два года указом Президента России этот день был объявлен государственным праздником.
Официальное название — День России — закрепилось за праздником в 2002 году, когда вступил в силу новый Трудовой кодекс, в котором были отражены новые праздничные дни и выходные. Впервые праздничные мероприятия, посвященные годовщине со Дня принятия декларации, прошли на Красной площади в 2003 году.