Парашютный спорт

На совещании в Минспорте Ингушетии обсудили развитие парашютного спорта

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В Минспорте Ингушетии прошло совещание, посвященное развитию парашютного спорта в регионе.

В работе совещания приняли участие заместители министра спорта Исраил Арсамаков и Магомед Мошхоев, президент Федерации парашютного спорта Ингушетии Адам Картоев, директор аэроклуба Руслан Могушков, президент Федерации сверхлегкой авиации республики Хусен Кодзоев, заместитель начальника аэропорта «Магас» Муса Точиев и сборная команда Ингушетии по парашютному спорту.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба спортивного ведомства, программа совещания была очень насыщенной, говорили о проблемах развития парашютного спорта в республике, о роли и значении авиационно-технических видов спорта.

Участники встречи отметили, что парашютный спорт в Ингушетии нуждается в перезагрузке и новой стратегии его развития.

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