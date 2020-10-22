На совещании в Минспорте Ингушетии обсудили развитие парашютного спорта

В работе совещания приняли участие заместители министра спорта Исраил Арсамаков и Магомед Мошхоев, президент Федерации парашютного спорта Ингушетии Адам Картоев, директор аэроклуба Руслан Могушков, президент Федерации сверхлегкой авиации республики Хусен Кодзоев, заместитель начальника аэропорта «Магас» Муса Точиев и сборная команда Ингушетии по парашютному спорту.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба спортивного ведомства, программа совещания была очень насыщенной, говорили о проблемах развития парашютного спорта в республике, о роли и значении авиационно-технических видов спорта.

Участники встречи отметили, что парашютный спорт в Ингушетии нуждается в перезагрузке и новой стратегии его развития.