На швейную и обувную фабрики в Ингушетии дополнительно привлекут специалистов из-за рубежа

«Квоты по привлечению иностранцев в Ингушетию будут увеличены в соответствии с потребностями. В Минтруд республики уже направлены заявки обувной фабрики «Фелиджэ Пэллэ» об увеличении квоты на текущий год в количестве 50 человек и швейной фабрики о потребности в привлечении иностранных работников в количестве 159 человек. Специалисты, преимущественно турецкие, привлекаются для обучения персонала из числа жителей региона, которые трудоустраиваются на указанные предприятия, а также для организации производственных процессов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявки указанных компаний рассмотрены органами службы занятости населения в целях замещения вакантных и создаваемых рабочих мест лицам из числа безработных граждан.

Напомним, что компания «Фелиджэ Пэллэ» дебютировала в обувной промышленности в 1987 году в Италии. В 2020 году компания перенесла свой центр в Ингушетию. Производственная мощность действующей в Назрани фабрики на сегодня составляет 6000 пар обуви.

Другая компания — швейная фабрика ООО «4БРА» — начала действовать в республике также относительно недавно. Оснащенная современным оборудованием различных моделей в количестве 900 единиц, фабрика в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района предоставляет комплекс услуг, в числе которых разработка повседневной одежды, массовый пошив спецодежды, а также индивидуальный пошив одежды по техническому заданию заказчика.