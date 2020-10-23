На Северном Кавказе в 2020 году введены новые энергообъекты для повышения надежности энергоснабжения — Грабчак

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Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак

Для повышения надежности энергоснабжения в регионах Северного Кавказа в 2020 году запущена подстанция, введены в эксплуатацию линии электропередачи, обеспечена электрическая связь энергосистем, заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак на совещании по подготовке субъектов электроэнергетики СКФО к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов в Ингушетии.

Как сообщает пресс-служба замминистра, Грабчак отметил, что для повышения надежности энергоснабжения в регионе в этом году запущена подстанция 550 кВ «Алания», введены в эксплуатацию более 440 км линий электропередачи напряжением 330 кВ и выше, обеспечена электрическая связь энергосистем Дагестана, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. До конца года ожидается ввод еще 575 МВА трансформаторной мощности.

В соответствии с поручением Президента РФ продолжается совместно с ПАО «Россети» разработка программы повышения надежности на территории СКФО. На сегодняшний день определены приоритетные направления программы в Чеченской Республике, Дагестане и Ингушетии.

«Особенностью Северного Кавказа является неравномерное распределение тепловой и гидрогенерации, поэтому одним из приоритетных направлений развития электроэнергетики было определено строительство электростанций на базе возобновляемых источников энергии — ветряной и солнечной. Уже введены Старомарьевская солнечная электростанция мощностью 15 МВт в Ставропольском крае и Верхнебалкарская малая гидроэлектростанция мощностью 10 МВт в Кабардино-Балкарии», — рассказал Грабчак.

Замминистра сообщил, что к концу года ожидается ввод крупных ветроэлектростанций в Ставропольском крае суммарной мощностью 390 МВт и малых гидроэлектростанций в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской Республике суммарной мощностью 10,9 МВт.

«Все это свидетельствует об активном развитии макрорегиона. Для поддержания инвестиционной активности на его территории, обеспечения растущего спроса на электрическую энергию и мощность энергокомпаниями осуществляется реализация необходимых инвестиционных проектов», — прокомментировал замминистра энергетики РФ.

Он также отметил работу коллег из региональных штабов по обеспечению безопасности электроснабжения. По его словам, совместная работа способствовала устойчивости ситуации в условиях пандемии, в том числе в части электроснабжения медучреждений.

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