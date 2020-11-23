На Северном Кавказе стартовал пилотный проект по разметке данных на платформе Сбера TagMe

Участники проекта смогут выполнять работу из дома в удобное для них время. Для разметки им не требуются специальное программное обеспечение и большой опыт работы с компьютером. Интерфейс TagMe прост и понятен.

Чтобы искусственный интеллект научился распознавать речь или изображения, ему нужно показать тысячи, десятки тысяч примеров (чем больше — тем лучше), где ту же задачу решил человек. Подготовка таких наборов данных (датасетов) и называется разметкой данных. Благодаря большому количеству тщательно размеченных данных Сбер создаёт продукты и решения, которые повышают качество жизни людей.

В сентябре проект был продемонстрирован представителям аппарата полпреда Президента РФ в СКФО.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

В рамках пилота участники размечают три типа данных: текстовые сообщения, изображения еды и изображения лиц. Проект решает сразу две задачи. Во-первых, он даёт людям возможность заниматься полезным делом и получать за это деньги. А во-вторых, полученные в результате разметки датасеты помогают нам развивать продукты Сбера для всей страны. После завершения пилота на Северном Кавказе мы рассматриваем возможность его масштабирования в других федеральных округах

Юрий Чайка, Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе:

Это крайне важный для Северо-Кавказского федерального округа проект, причём сразу по нескольким причинам. В первую очередь он помогает создавать дополнительные рабочие места, рассчитанные на разные категории жителей округа, в том числе студентов, домохозяек и женщин, находящихся в декретном отпуске. Пройдя дистанционное обучение и освоив необходимые навыки, наши земляки получают возможность ощутимо укрепить собственный бюджет, многие делают это уже сейчас. Не менее важно, что Северный Кавказ с помощью подобных проектов сможет в ускоренном темпе интегрироваться в процессы цифровизации, развития высоких технологий. Это необходимый мост в наше общее стабильное и благополучное будущее.