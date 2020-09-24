На СберКонф рассказали об эволюции бренда Сбербанка

Бренд Сбербанка претерпел существенную эволюцию. Представленный зонтичный бренд экосистемы Сбер ранее был успешно применен в таких сервисах, как СберМаркет, СберКлауд, СберАвто, СберЗдоровье, СберЛогистика, СберФуд, и был тепло встречен клиентами. Таким образом, теперь почти все услуги, предоставляемые экосистемой Сбербанка, объединились под единым узнаваемым зонтичным брендом — Сбер. Объединение продуктов под новыми брендами не влечёт смены юридических наименований ПАО Сбербанк и его дочерних компаний и не требует перезаключения действующих договоров с клиентами или внесения в них изменений.

Различные финансовые услуги Сбера для населения теперь объединены под брендом СберБанк. Мобильное приложение и веб-версия Сбербанк Онлайн, дающие клиентам возможность круглосуточно управлять своими финансами из любой точки мира, получили название СберБанк Онлайн. Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка», позволяющая накапливать бонусы за покупки по карте СберБанка и обменивать их на товары и услуги партнёров, теперь называется СберСпасибо.

Салют — первое в мире семейство виртуальных ассистентов с разными характерами, привычками и мировоззрением. Каждый пользователь получает возможность выбрать близкого по духу персонажа. Сбер, Джой и Афина — так зовут виртуальных ассистентов, которые совсем скоро станут доступны как на мобильных устройствах пользователей на платформах iOS и Android в приложениях Сбербанк Онлайн и СберСалют, так и в ряде смарт-устройств под брендом Сбер и не только.

Сбер впервые откроет доступ внешним партнёрам к платформе Smart Market, которая позволит как начинающим бизнесменам, так и крупным компаниям научить семейство виртуальных ассистентов Салют новым навыкам. Smart Market бесплатно предоставит бизнесу возможность для самостоятельного создания навыков для Салюта, для продвижения своей продукции и поиска новых клиентов посредством взаимодействия с более чем стомиллионной аудиторией экосистемы Сбера.

Сбер представил инновационное устройство SberPortal — первый в мире мультимедийный смарт-дисплей с премиальной акустикой, виртуальным ассистентом, сенсорным, голосовым и жестовым управлением. Презентация девайса состоялась на Сбер Конф, он поступит в продажу в конце 2020 года. Пользователям SberPortal будут доступны десятки тысяч фильмов, сериалов и образовательных лекций в онлайн-кинотеатре Okko; игры, музыкальные клипы, фильмы, сериалы, спортивные трансляции, видео в интернете и цифровые ТВ-каналы; музыка от партнёрского сервиса СберЗвук.

Базовая подписка СберПрайм — это возможность использовать сервисы экосистемы Сбера и существенно сэкономить, оценочная выгода для клиента от использования этой подписки составляет более 20 000 рублей в год. Стоимость СберПрайм — 199 рублей в месяц и первые 30 дней бесплатно. До конца 2020 действуют специальные условия на годовую подписку — всего 999 рублей в год. Регулярная же цена годовой подписки на базовый СберПрайм начиная с 2021 года составит не более 1990 рублей в год, а возможно и меньше. СберПрайм дает своему обладателю возможность без дополнительной оплаты пользоваться рядом сервисов, а также получить специальные условия и скидки при приобретении других продуктов и услуг экосистемы Сбера.

Сбербанк ID — единый аккаунт для входа на сервисы банка и его партнёров — переименован в Сбер ID. Единый Сбер ID делает клиентский опыт намного более комфортным. Подключить или управлять подпиской можно на сайте www. sber. ru, а также в приложении СберБанк Онлайн (на iOS она уже доступна, на Android запустится 28-29 сентября), с октября подключить СберПрайм можно будет в отделениях банка. Подписка оплачивается банковской картой, воспользоваться ей может любой человек, вне зависимости от того, является ли он клиентом Сбера.

Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, запускает новое облачное файловое хранилище для физических лиц — СберДиск. После регистрации пользователи СберДиска могут бесплатно загружать в облако 15 Гб любых файлов и получать к ним доступ с помощью мобильных приложений App Store и Google Play, а также через веб-интерфейс. Расширить дисковое пространство до 100 Гб или 1 Тб можно за 83 или 249 руб. в месяц, а также в обмен на бонусы программы лояльности СберСпасибо.

С малым бизнесом и самозанятыми гражданами Сбер будет работать под брендом СберБизнес, так же будет называться веб-версия и мобильное приложение Сбербанк Бизнес Онлайн. СберБизнес продолжит делать технологии доступными и открывать новые возможности для старта и развития бизнеса своих клиентов. Профессиональные решения для корпораций и госсектора вошли в бренд СберПро, нацеленный на то, чтобы давать бизнесу ресурсы для трансформации и масштабирования, хеджировать риски, предоставлять квалифицированный аутсорсинг и уникальную аналитику.

Бренд SberCIB включил в себя решения Сбера для компаний и финансовых институтов, использующих инвестиционные инструменты и проводящих операции на глобальных рынках. Сбер помогает клиентам на всех этапах реализации инвестиционной стратегии, настраивает финансовые инструменты с учётом специфики и структуры сделок.

Также в рамках онлайн-конференция СберКонф вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Марина Ракова представила школьную цифровую платформу — СберКласс — и в интерактивной форме подробно рассказала о её преимуществах и возможностях. Она отметила, что с этого учебного года школьники уже 65 субъектов РФ обучаются на СберКлассе. Все учебные материалы платформы соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС). СберКласс не заменяет очное обучение, а добавляет современные инструменты и новые форматы обучения и взаимодействия учителей с учениками.