На сайте «Работа в России» введут электронный кадровый документооборот

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На сайте «Работа в России» введут электронный кадровый документооборот, соответствующие поправки внесены в Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2015 года.

Ожидается, что расширение функционала позволит сделать процесс поиска вакансий и сотрудников проще и удобнее и обеспечить сбор аналитической информации о трудоустройстве.

Кроме того, поправками вводится новый раздел в правила формирования системы «Работа в России» о порядке создания, использования и хранения электронных документов, связанных с работой. Данным разделом регулируются отношения, связанные с проведением эксперимента по использованию отдельными работодателями и работниками документов, связанных с работой, в отношении которых трудовым законодательством РФ предусмотрены их оформление на бумажном носителе и ознакомление с ними работника в письменной форме, в том числе под роспись, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Постановление вступило в силу 1 октября и в части данного раздела будет действовать до 31 марта 2021 года.

Напомним, портал «Работа в России» является государственным информационным ресурсом, с помощью которого услуги в сфере занятости оказываются в электронном виде, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. Он создан в целях помощи гражданам найти работу, а работодателям — персонал. Также с помощью сайта «Работа в России» можно зарегистрироваться онлайн в территориальной службе занятости населения в качестве безработного для получения пособий по безработице.

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