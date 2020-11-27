На сайте Ингушского РДНТ представлен сценарий проведения мероприятия в День Неизвестного Солдата

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Художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии Эсет Абдурзакова разработала методические рекомендации проведения в День Неизвестного Солдата церемонии возложения цветов к памятникам и обелискам павших солдат, который отмечается в России 3 декабря.

Участниками мероприятия могут быть школьники, студенты, представители общественности, юнармейцы. Его цель — гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения на примерах героического прошлого защитников Отечества, содействие воспитанию уважительного отношения к памяти павших на полях сражений воинов Великой Отечественной войны.

Сценарий мероприятия представлен на сайте Республиканского дома народного творчества.

Напомним, День Неизвестного Солдата — это сравнительно новая памятная дата в российской истории, отмечается ежегодно 3 декабря. Этот памятный день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьим имена остались неизвестными. Впервые День Неизвестного Солдата в нашей стране отметили в 2014 году. Дата 3 декабря была выбрана не случайно. Именно в этот день 3 декабря 1966 года, в ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) был перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

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