На сайте Госуслуг исправили некорректное определение населенных пунктов Ингушетии

«Мы относительно недавно отправляли в Москву навигационные корректировки для правильного определения населенных пунктов Ингушетии, которые числились в составе соседних регионов. Как и все жители республики, я был крайне возмущен этим. Сейчас портал отображает все корректно, и жителей республике не будут возникать проблемы с регистрацией и другими операциями на сайте», — сказал Кодзоев.

По его словам, МФЦ не имеет юридического отношения к порталу, а только оказывает консультационную поддержку местным жителям по регистрации и получению услуг в электронном виде госучреждений республики.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что некорректное навигационное определение населенных пунктов республики на едином портале государственных и муниципальных услуг «Госуслуги», а также отображение некоторых из них в составе соседних регионов является следствием технической ошибки.

Так, на сайте на тот момент город Карабулак и сельское поселение Барсуки относились и к Ингушетии, и к Чечне. Сельское поселение Долаково относились к территории и Ингушетии, и Чечни, и Осетии. А вот сельское поселение Плиево, по версии портала «Госуслуги», являлось только чеченским, относящимся к Назрановскому району Чеченской Республики.

Отметим, что Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) — это федеральная государственная информационная система. Она обеспечивает гражданам, предпринимателям и юридическим лицам доступ к сведениям о государственных и муниципальных учреждениях и оказываемых ими электронных услугах.