На рынке в Ингушетии загорелся контейнер с продуктами
Накануне вечером в городе Малгобеке на рынке «Изобилие» произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии.
По прибытию пожарных расчетов было установлено, что горит железный контейнер с продуктами. Общая площадь возгорания составила 18 квадратных метров, жертв и пострадавших нет.
Как ранее информирвала газета «Ингушетия», также во вторник на окраине города Сунжа произошел пожар в помещении на территории фермы, погиб мужчина.
На место ЧП выезжали сотрудники службы аварийно-спасательных подразделений и пожарной охраны.
Причины возгораний выясняют специалисты МЧС.