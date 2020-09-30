Пожар

На рынке в Ингушетии загорелся контейнер с продуктами

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Накануне вечером в городе Малгобеке на рынке «Изобилие» произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии.

По прибытию пожарных расчетов было установлено, что горит железный контейнер с продуктами. Общая площадь возгорания составила 18 квадратных метров, жертв и пострадавших нет.

Как ранее информирвала газета «Ингушетия», также во вторник на окраине города Сунжа произошел пожар в помещении на территории фермы, погиб мужчина.

На место ЧП выезжали сотрудники службы аварийно-спасательных подразделений и пожарной охраны.

Причины возгораний выясняют специалисты МЧС.

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