На рынке в Ингушетии загорелся контейнер с продуктами

По прибытию пожарных расчетов было установлено, что горит железный контейнер с продуктами. Общая площадь возгорания составила 18 квадратных метров, жертв и пострадавших нет.

Как ранее информирвала газета «Ингушетия», также во вторник на окраине города Сунжа произошел пожар в помещении на территории фермы, погиб мужчина.

На место ЧП выезжали сотрудники службы аварийно-спасательных подразделений и пожарной охраны.

Причины возгораний выясняют специалисты МЧС.