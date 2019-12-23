На рынке «Мархьаба» в Ингушетии идут обыски
На территории рынка «Мархьаба» в городе Назрани Ингушетии силовики проводят обыски. Источник в республиканском МВД сообщил, что полиция республики не принимает участия в данном мероприятии.
По неуточненной информации, следственные действия связаны с недавним резонансным преступлением в Москве — убийством начальника центра противодействия экстремизму МВД по региону Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
По данным нашего источника, якобы в одной из многочисленных точек по продаже сим-карт, расположенных на рынке, была приобретена карта, с которой и звонили злоумышленники.
«Ингушетия» следит за развитием ситуации.