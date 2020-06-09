На Республиканской станции переливания крови в Назрани 18 июня пройдет акция по сдаче крови

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Минздрав Ингушетии призвал всех неравнодушных принять участие в этом благом деле. «Возможно, именно ваша кровь станет причиной спасения чьей-то жизни, облегчит страдания больного ребенка или взрослого», — говорится в обращении.

Стать донором может любой совершеннолетний житель республики, не имеющий противопоказаний.

Накануне и в день сдачи крови нельзя употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, шоколад, орехи и финики. За 72 часа нельзя принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.
Утром необходимо выпить сладкий чай и взять с собой паспорт.

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