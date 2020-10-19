Семинар

На республиканском семинаре в Назрани подвели итоги работы муниципальных библиотек

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В Назрани, в центральной модельной библиотеке имени Чаха Ахриева, состоялся республиканский семинар для библиотекарей, организованный научно-методическим отделом Национальной библиотеки Ингушетии, сообщила пресс-служба НБРИ.

В работе семинара приняли участие ведущие специалисты головных библиотек районов и городов Ингушетии, а также заведующие библиотеками-филиалами.

Заведующая научно-методическим отделом НБРИ рассказала о проделанной библиотеками работе, сделала акцент на проблемах, связанных с вопросами отражения данных статистического учета за 2019 год в формах федерального статистического наблюдения, а также отметила упущения, допущенные в текстовых отчетах. Затем были обсуждены новые требования к сбору и учету статистических данных, которые нужно будет применить в отчете за 2020 год.

В рамках программы участники семинара обсудили новые формы и методы организации библиотечного дела, а также необходимость внедрения инновационных форм массовой работы.

Специалисты муниципальных библиотек Ингушетии на семинаре получили теоретический и практический материал, который в дальнейшем будет использован в работе.

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