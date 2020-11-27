На реке Сунжа в сельском поселении Троицкое проводятся мероприятия по укреплению берегов

В мае текущего года возникший из-за обильных и продолжительных ливневых дождей мощный поток воды размыл берег реки Сунжа в районе водозаборного сооружения в сельском поселении Троицкое. В результате произошло подтопление частных домовладений на некоторых улицах.

Для реализации мероприятий по ликвидации нанесенного вреда, предотвращению разрушения береговой полосы и предупреждению в дальнейшем чрезвычайных ситуаций, руководством республики приняты меры по укреплению берега реки на указанном участке.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, в настоящее время подрядная организация ООО «Русстрой» проводит мероприятия по берегоукреплению. На данный момент уже выполнена часть работ по расчистке дна реки от завалов, заторов и наносов. Группа рабочих при помощи спецтехники занята отсыпкой и заливкой бетоном береговой линии.