На реке Асса в Ингушетии практически завершили реконструкцию берегоукрепительного сооружения
На реке Асса близ сельского поселения Мужичи Сунженского района Ингушетии почти на сто процентов завершена работа по реконструкции берегоукрепительного сооружения. Протяженность реконструируемой стены составляет более 300 метров, сообщает пресс-служба Минприроды республики.
«Работа производилась подрядчиком ООО «Инг Трейд» в соответствии с государственным контрактом, заключенным с Минприроды. Прежняя берегоукрепительная стена была построена в 2003 году, и пришла в негодность из-за сильного разрушения. В связи с этим и было принято решение о реконструкции во избежание дальнейшего размытия берегов и затопления территории», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работы полностью будут завершены в ближайшее время.
Напомним, ранее подобные работы прошли на реке Назранка, в связи с тем, что был риск подтопления и затопления 80 домов, в которых проживают 490 человек, а также приусадебных участков площадью 26 гектаров и 2 мостовых перехода. Объект площадью 20,27 га Минприроды республики благоустроило в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и национального проекта «Экология».