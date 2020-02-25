Безопасность

На реке Асса в Ингушетии практически завершили реконструкцию берегоукрепительного сооружения

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На реке Асса близ сельского поселения Мужичи Сунженского района Ингушетии почти на сто процентов завершена работа по реконструкции берегоукрепительного сооружения. Протяженность реконструируемой стены составляет более 300 метров, сообщает пресс-служба Минприроды республики.

«Работа производилась подрядчиком ООО «Инг Трейд» в соответствии с государственным контрактом, заключенным с Минприроды. Прежняя берегоукрепительная стена была построена в 2003 году, и пришла в негодность из-за сильного разрушения. В связи с этим и было принято решение о реконструкции во избежание дальнейшего размытия берегов и затопления территории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы полностью будут завершены в ближайшее время.

Напомним, ранее подобные работы прошли на реке Назранка, в связи с тем, что был риск подтопления и затопления 80 домов, в которых проживают 490 человек, а также приусадебных участков площадью 26 гектаров и 2 мостовых перехода. Объект площадью 20,27 га Минприроды республики благоустроило в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и национального проекта «Экология».

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