На реке Асса в Ингушетии построят новый водозабор стоимостью 7,3 млрд рублей

Об этом заявил во вторник председатель правительства региона Владимир Сластенин, выступая на заседании Народного собрания региона.

«Для решения проблем водоснабжения необходимо строительство стратегически важного объекта — водозабора на реке Ассе мощностью до 100 тыс. куб. м/сутки с последующей заменой ветхих разводящих сетей. Ориентировочная стоимость вышеуказанных мероприятий составляет 7,3 млрд рублей. Правительство ведет работу в федеральных органах власти в целях привлечения средств федерального бюджета на решение проблем системы водоснабжения, однако вопрос осложняется по причине значительного объема требуемых средств», — рассказал премьер.

По его словам, к проблемам с водоснабжением приводит рост численности населения и износ разводящих сетей на 66,5%, что приводит к потере воды при транспортировке до 20%.

«В рамках регионального проекта «Чистая вода» в целях улучшения качества подаваемой воды в период до 2024 года планируется предоставление финансовой поддержки из федерального бюджета республике в размере 860 млн рублей. Вместе с тем мероприятия, реализуемые в рамках проекта, а также строительство и капитальный ремонт отдельных объектов не решают существующие проблемы в сфере водоснабжения в республике», — добавил он.

Напомним, что в августе 2019 года в Ингушетии был открыт водозабор мощностью до 100 тыс. куб. м воды в сутки, который питает четыре сельских поселения Назрановского района. Строительство водозабора велось по линии «Роснефти» в рамках развития водоснабжения в регионе. Всего по линии «Роснефти» планируется строительство 20 скважин и прокладка 111 км водопровода, общая стоимость всей программы порядка 600 млн рублей.