Водоснабжение

На реке Асса в Ингушетии построят новый водозабор стоимостью 7,3 млрд рублей

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В планах руководства Ингушетии строительство нового водозабора на реке Асса, стоимостью 7,3 млрд рублей и мощностью до 100 тыс. кубометров воды в сутки, для обеспечения бесперебойного водоснабжения.

Об этом заявил во вторник председатель правительства региона Владимир Сластенин, выступая на заседании Народного собрания региона.

«Для решения проблем водоснабжения необходимо строительство стратегически важного объекта — водозабора на реке Ассе мощностью до 100 тыс. куб. м/сутки с последующей заменой ветхих разводящих сетей. Ориентировочная стоимость вышеуказанных мероприятий составляет 7,3 млрд рублей. Правительство ведет работу в федеральных органах власти в целях привлечения средств федерального бюджета на решение проблем системы водоснабжения, однако вопрос осложняется по причине значительного объема требуемых средств», — рассказал премьер.

По его словам, к проблемам с водоснабжением приводит рост численности населения и износ разводящих сетей на 66,5%, что приводит к потере воды при транспортировке до 20%.

«В рамках регионального проекта «Чистая вода» в целях улучшения качества подаваемой воды в период до 2024 года планируется предоставление финансовой поддержки из федерального бюджета республике в размере 860 млн рублей. Вместе с тем мероприятия, реализуемые в рамках проекта, а также строительство и капитальный ремонт отдельных объектов не решают существующие проблемы в сфере водоснабжения в республике», — добавил он.

Напомним, что в августе 2019 года в Ингушетии был открыт водозабор мощностью до 100 тыс. куб. м воды в сутки, который питает четыре сельских поселения Назрановского района. Строительство водозабора велось по линии «Роснефти» в рамках развития водоснабжения в регионе. Всего по линии «Роснефти» планируется строительство 20 скважин и прокладка 111 км водопровода, общая стоимость всей программы порядка 600 млн рублей.

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