На реализацию нацпроектов Ингушетия в 2020 году потратит более 6 млрд рублей

Софинансирование нацпроектов из регионального бююджета в текущес году составит 143,5 млн рублей. Из федерального бюджета будет израсходовано более 6 млрд рублей.

«Всего на 2020 год запланировано 153 мероприятия. Кассовое исполнение на 17 февраля текущего года составляет 59 600,0 тыс. рублей по региональному проекту «Поддержка семей при рождении детей», — доложил Сластенин.

Завершая свой доклад, председатель правительства отметил, что «в республике созданы необходимые инструменты для реализации указа».

«Темпы будут только наращиваться и установленные показатели будут достигнуты», — заявил Сластенин.

Напомним, что Ингушетия участвует в реализации 50 проектов из 67 федеральных, предусмотренных в 12 национальных проектах. В 2019 году республика активно включилась в реализацию Указа. Общий бюджет региональных проектов на 2019 год составил 5 964 575,2 тыс. руб., в том числе: ФБ — 5 778 959,5 тыс. руб. РБ — 185 615,7 тыс. руб.