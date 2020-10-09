На придомовых территориях в Малгобеке завершается установка новых детских площадок

Отмечается, что площадки предназначены для игр детей до 14 лет. Некоторые игровые модули — только для малышей до трех лет.

«Но нередки случаи, когда на эти модули садятся взрослые, тем самым повреждая их», — говорится в релизе.

Администрация города обращается к жителям города с просьбой не испытывать оборудование площадок на прочность, не ломать его и не перемещать.

«В противном случае у администрации не хватит ресурсов на восстановление причиненного ущерба, и тогда нашим детям негде будет играть, проводить досуг», — добавили в пресс-службе.