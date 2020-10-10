На празднование 250-летия вхождения Ингушетии в состав России можно попасть только по пригласительным билетам

Масочный режим обязателен для всех присутствующих.

Для всех, кто не сможет попасть на главную площадку проведения торжеств, в нескольких форматах организована прямая трансляция мероприятия. Ее можно будет посмотреть на официальной странице Республики Ингушетия «ВКонтакте» (https://vk. com/ingushetia_gov), в эфире Национальной телерадиокомпании «Ингушетия» (кнопка 813 на «Триколор ТВ», 809 — ТВ от МТС), а также на Ютуб-канале НТРК «Ингушетия».

Мероприятие также будет транслироваться на больших экранах, установленных в муниципальных парках и на площадях.