На праздничном мероприятии к 250-летию единения Ингушетии с Россией ожидается авиашоу с участием группы «Стрижи»

Основные торжества пройдут на обновленном к дате стадионе в городе Сунже. Гостей и жителей республики ожидает трехчастное представление. Откроется мероприятие экстремальным и зрелищным пролетом авиационной группы ВВС России «Стрижи». Семь истребителей МиГ-29 продемонстрируют фигуры высшего пилотажа. Авиашоу станет своего рода премьерой: легендарные «Стрижи» еще никогда не выступали в республике, сообщила «Ингушетии» руководитель управления пресс-службы Главы и правительства региона Залина Баркинхоева.

По ее словам, затем театрализованное представление перенесет зрителей на две с половиной сотни лет назад. Новые постановки представят государственные ансамбли «Ингушетия» и «Магас» и детский хореографический ансамбль «Лийг», лучшие всадники Ингушетии воспроизведут батальные сцены из времен древнего Магаса, актеры республиканских театров в спектакле и пластических этюдах покажут картины из летописи народа.

«Третья часть праздника — большой концерт, на котором выступят народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители, заслуженный артист РФ и Ингушетии Григорий Лепс, заслуженная артистка России и народная артистка республики Тамара Яндиева. Также победитель второго сезона музыкального шоу «Голос» Сергей Волчков, многократная обладательница Гран-при всероссийских и международных вокальных конкурсов Диана Анкудинова, финалист конкурса «Голос. Дети» Рагда Ханиева», — сказала Баркинхоева.

В концерте примут участие и звезды кавказской эстрады: Феликс Царикати, Патимат Кагирова, Лема Нальгиева, Айна Алиева, Айна Гетагазова, группа «Лоаман оаз» и многие другие.

На мероприятии ожидается присутствие почетных гостей.

Аккредитация для СМИ продлится до 7 октября 2020 года. Заявки просьба направлять на адрес: pressa@ingushetia.ru.

Напомним, в марте 1770 года представители ингушского народа принесли присягу на верность России вблизи селения Ангушт (ныне — Тарское Пригородного района) на равнинной местности под названием «Барта босе» («Склон согласия»).