На портале госуслуг запущен сервис «Электронный листок нетрудоспособности»

С помощью сервиса можно уточнить сведения о больничном листе и при необходимости сообщить своему работодателю все его данные после оформления в медицинской организации.

Сведения о реквизитах листка нетрудоспособности будут доступны в личном кабинете госуслуг, в том числе о номере больничного листа, медицинской организации, враче и периоде нетрудоспособности. Также пользователей госуслуг оповестят об открытии, продлении, закрытии и других изменениях, связанных с электронными листками нетрудоспособности.

Напомним, электронные листки нетрудоспособности в России признаются равнозначными листкам нетрудоспособности на бумажном носителе с 1 июля 2017 года. Оформить электронный больничный можно, если медицинская организация и страхователь являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа, по желанию застрахованного лица и с его письменного согласия.