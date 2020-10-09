На портале госуслуг запущен сервис «Электронный листок нетрудоспособности»

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На портале госуслуг запущен сервис «Электронный листок нетрудоспособности», информация на него будет поступать непосредственно из ФСС России, сообщает сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникация России.

С помощью сервиса можно уточнить сведения о больничном листе и при необходимости сообщить своему работодателю все его данные после оформления в медицинской организации.

Сведения о реквизитах листка нетрудоспособности будут доступны в личном кабинете госуслуг, в том числе о номере больничного листа, медицинской организации, враче и периоде нетрудоспособности. Также пользователей госуслуг оповестят об открытии, продлении, закрытии и других изменениях, связанных с электронными листками нетрудоспособности.

Напомним, электронные листки нетрудоспособности в России признаются равнозначными листкам нетрудоспособности на бумажном носителе с 1 июля 2017 года. Оформить электронный больничный можно, если медицинская организация и страхователь являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа, по желанию застрахованного лица и с его письменного согласия.

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